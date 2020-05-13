13.05.2020 (06:30)
Кинологи ЗВО приступили к окружному конкурсу «Верный друг» с использованием онлайн-судейства
Военные кинологи Западного военного округа приступили к проведению окружного этапа Всеармейского конкурса «Верный друг» вместе со своими питомцами на военном полигоне во Владимирской области.
Особенностью проведения состязаний на трассе «дог-биатлона», а также полосе препятствий и служебной выучки в условиях пандемии нового вирусного заболевания станет дистанционное судейство команд. Все команды также будут выступать с использованием индивидуальных марлевых повязок. На трассе биатлонисты будут выходить с разницей в 20 минут и исключительно в составе своей команды. Также число «полевых арбитров» будет уменьшено до 1 представителя на этап для выявления нарушений при забеге.
Судейская комиссия будет оценивать результаты каждого из этапов конкурса on-line c использованием наземных и воздушных трансляций видеокамер.
Для обеспечения технической возможности военные связисты Западного военного округа используют аппаратуру из состава мобильного комплекса видеотрансляции, а также станцию спутниковой связи «Аурига».
Всего планируется к участию около 50 вожатых служебных собак из авиационного, танкового, общевойсковых объединений и флота округа.
Продлятся соревнования в течение недели, после чего победитель представит округ на Всеармейских соревнованиях в учебном центре собаководства в Подмосковье.