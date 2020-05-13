13.05.2020 (06:00)

Саперы общевойсковой армии ЗВО очистили полигоны в Ленинградской области

В рамках подготовки к новому периоду обучения военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершили сплошную очистку более 40 тыс.кв.м. территории полигонов объединения от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.

Саперные группы при помощи мобильных комплектов разминирования и миноискателей ИМП-2 в течение месяца обследовали территории танковых директрис и войсковых стрельбищ общевойскового объединения на предмет наличия неразорвавшихся снарядов и боеприпасов, ручных осколочных и имитационных гранат.

В целях обеспечения безопасности более 200 военнослужащих, задействованных в мероприятиях, находились в специальной экипировке, а на местах проведения работ дежурили бригады врачей.

Сплошная очистка полигонов является неотъемлемой частью подготовки к новому периоду обучения и проводится военнослужащими полка в плановом режиме. Всего, в ходе очистки было обнаружено и вывезено с территории полигонов для последующей утилизации более 100 взрывоопасных предметов.



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