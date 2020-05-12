12.05.2020 (20:20)

Седьмой и восьмой самолеты ВКС России с военнослужащими и спецтехникой вылетели из Итальянской Республики

Cедьмой и восьмой самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию.

На борту военных транспортников находятся военнослужащие и специальная военная техника из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянское Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что 12 мая с.г. двумя самолёторейсами в Россию из Италии будут доставлены 14 военнослужащих и 3 единицы специальной военной техники.

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