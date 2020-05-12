12.05.2020 (21:00)

Более 1000 лейтенантов пополнят Военно-Морской Флот России в 2020 году

На рабочем совещании в Адмиралтействе, которое состоялось под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, подведены итоги выпускных мероприятий, которые состоялись в военно-морских учебных заведениях.

Главком ВМФ дал положительную оценку уровню организаторской работы начальника Военного учебно-научного центра ВМФ, начальников военно-морских институтов, дислоцированных в Санкт-Петербурге, Калининграде, военно-морских училищ во Владивостоке и Севастополе.

В ходе совещания Адмирал Николай Евменов отметил, что «из военно-морских учебных заведений выпустились более 1000 лейтенантов. Это молодые офицеры новой формации, которые обучались по учебным программам, учитывающим активное оснащение Военно-Морского Флота России кораблями и подводными лодками новых поколений, а также боевой опыт, полученный Флотом в период боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республики».

Главком ВМФ поставил задачу командующим флотами всесторонне обеспечить скорейшую адаптацию молодых офицеров в частях, соединениях и на кораблях, куда они получили назначение».

Адмирал Николай Евменов, также отметил высокое качество подготовки офицеров в Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова и в Военном-Институте дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ.

«Командирскому звену, которое проходит обучение в этих двух учебных заведениях, преподавали лучшие педагоги, имеющие за плечами огромный опыт. Этот опыт, я уверен, будет применяться выпускниками на практике, когда они прибудут к месту своей службы».

Главком ВМФ сообщил участникам совещания, что следующий набор в Военный институт дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ будет увеличен в 1.5 раза.

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