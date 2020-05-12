12.05.2020 (20:45)

Первый выпуск девушек из Военно-Морского политехнического института Военного Учебно-Научного Центра ВМФ

Первый набор девушек завершил в этом году обучения в Военно-морском политехническом институте Военного Учебно-Научного Центра ВМФ «Военно-морская академия». Проучившись в этом прославленном учебном на факультете «Системы Автоматизации Управления ВМФ» заведении 5 лет, девушки прошли практику по специальности на флотах и вскоре прибудут к постоянным местам своей службы.

Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов адресовал им свое поздравление в связи с завершением учебы и получением дипломов и пожелал им успехов в службе во славу Андреевского флага.

В этом году инженерный корпус ВМФ России пополнили 374 офицера, пройдя обучение в Военно-Морском Политехническом Институте. Среди них 70 человек окончили Военно-морской политехнический институт с отличием, в том числе 5 девушек выпускниц факультета «Систем автоматизации управления». Молодые лейтенанты продолжат службу на всех флотах ВМФ России.

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