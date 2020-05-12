12.05.2020 (20:30)

Паровоз времен Великой Отечественной войны установили на пьедестал в железнодорожной бригаде ЦВО в Абакане

Паровоз времен Великой Отечественной войны установили на постамент в железнодорожном соединении Центрального военного округа в Республике Хакасия.

Военнослужащим железнодорожного соединения историческую реликвию передало в дар красноярская железная дорога в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне 1941-45 годов. Из населенного пункта Аскиз паровоз был доставлен в соединение по железной дороге. В течении трех дней военнослужащие произвели необходимые сварочные работы, отчистку от коррозии, покраску узлов и агрегатов военного раритета и установку на пьедестал.

Теперь паровоз занял почетное место на территории воинской части как памятник подвигу воинов-железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Железнодорожная бригада была сформирована 6 июля 1932 года. 22 июня 1941 года с началом Великой Отечественной войны она вошла в состав войск действующей армии Юго-Западного фронта. Части соединения начали свой боевой путь с Западной Украины, а встретили Победу во Франкфурте-на-Одере. За образцовое выполнение боевых заданий бригада награждена орденом Красного Знамени. 5 апреля 1945 года за отличие в боях за овладение городом и крепостью Познань в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции бригаде присвоено почетное наименование «Познанская». Пяти военнослужащим присвоено звание Героя, а более семи тысяч воинов-железнодорожников награждены орденами и медалями СССР.

Военнослужащие бригады принимали участие в оказании помощи в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, тушению лесных пожаров в Республиках Хакасия, Тыва, Красноярском крае.



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