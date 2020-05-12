12.05.2020 (20:15)

Более 900 призывных комиссий приступили к работе в 26 регионах центра и северо-запада страны

Призывные комиссии в военных комиссариатах регионов дислокации войск Западного военного округа приступили к работе.

«Более 900 муниципальных призывных комиссий в 26 регионах центра и северо-запада страны приступили к проведению заседаний и призыву граждан», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

В военкоматы поставлено более 1 млн. масок, свыше 20 тыс. л дезинфицирующей жидкости, а также бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.

Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа по графику проводится специальная обработка отделов военкоматов и сборных пунктов.

В военных комиссариатах организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций, включая термометрию прибывающих граждан, зонирование и дистанцирование, регулярная дезинфекция помещений. Работа военных комиссариатов организована и проводится с учетом ограничительных мероприятий, введённых в регионах.

К местам службы солдат доставят в медицинских масках, команды будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.

Всего этой весной военные комиссариаты Западного военного округа направят на военную службу более 46 тыс. человек. Почти половина из них будут направлены в части Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, спортивные, научные и научно-производственные роты.

Войска Западного военного округа дислоцированы на территории 26 регионов Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.

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