12.05.2020 (20:00)

В Подмосковье прошли занятия по тактической стрельбе и штурму зданий с разведчиками ЗВО

В Московской области разведчики Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели занятия по тактической стрельбе из-за укрытий и штурму зданий боевыми тройками с поддержкой снайперских пар.

Специальная ударно-тактическая группа произвела штурм здания, уничтожение условного противника и освобождение заложников с применением дымов и различных средств имитации. Штурм военнослужащие проводили в составе боевых троек с прикрытием тыла. Группы внутри зданий прикрывали снайперские пары по периметру захваченных зданий. В ходе занятий по тактической стрельбе военнослужащие вели огонь из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов ПЯ и пулеметов ПК из укрытий, имитирующих естественные городские препятствия.

В занятиях приняло участие порядка 120 военнослужащих отдельного разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.



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