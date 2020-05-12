12.05.2020 (19:45)

Всероссийский конкурс «Военная песня — гордость Отечества» пройдет в заочной форме

Всероссийский конкурс на создание героико-патриотических и военных строевых песен «Военная песня — гордость Отечества» пройдет с мая по октябрь в заочной форме.

Конкурс, организаторами которого являются Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации и Департамент культуры Минобороны России, проводится с целью привлечения профессиональных композиторов и поэтов к созданию высокохудожественных произведений, способствующих сплочению воинских коллективов, поднятию боевого духа военнослужащих, популяризации военной песни, выявлению и поддержке талантливых самодеятельных авторов и исполнителей.

Особенность конкурса в том, что в творческом состязании могут принять участие военнослужащие, гражданский персонал военного ведомства и члены их семей как России, так и стран Содружества Независимых Государств, а также граждане стран ближнего и дальнего зарубежья.

В состав оргкомитета конкурса войдут представители Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, Департамента культуры и других центральных органов военного управления Минобороны России, Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе и Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Конкурс проводится в трех номинациях — героико-патриотическая песня, военная строевая песня и детская патриотическая песня — в заочной форме, по электронным заявкам, поданным в установленном порядке в Центральный дом Российской Армии.

Заявка включает в себя две части: творческий материал (ноты и текст произведения) и анкета, заполненная в соответствии с приложением к Положению о Всероссийском конкурсе, размещенному на сайте ЦДРА.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится в декабре 2020 года в Центральном доме Российской Армии в Москве. Главный победитель конкурса, которого назовут члены экспертной комиссии, удостоится Гран-при с вручением диплома, приза и медали лауреата. Победители и призеры определятся и в каждой номинации, они будут награждены дипломами соответствующих степеней и медалями лауреата. Участников конкурса, не вошедших в число призеров, ждут дипломы лауреатов.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице