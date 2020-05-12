12.05.2020 (19:30)

Военнослужащие Беломорской ВМБ Северного флота продезинфицировали объекты судоремонтного центра «Звездочка» в Северодвинске

Сегодня подразделение специальной обработки службы радиационной безопасности Беломорской военно-морской базы (ВМБ) в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на предприятиях судостроительной отрасли провело обработку производственных и служебных объектов Центра судоремонта «Звёздочка».

Особое внимание при дезинфекции было уделено помещениям контрольно-пропускных пунктов, проходных главных эллингов судоверфи и других объектов с высокой концентрацией работников.

Дезинфекция на «Звёздочке» силами специалистов РХБ защиты Северного флота была проведена впервые. Ранее они обрабатывали здания на территории Северного машиностроительного предприятия, на котором строится современный подводный атомный флот России — корабли проектов «Борей», «Ясень» и другие.

В городах Мурманске и Североморске военнослужащие выполнили специальную обработку остановок общественного транспорта, а в преддверии 9 мая — провели дезинфекцию территории возле мемориалов защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Справочно:

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных гарнизонах Северного флота сформировано около 400 подразделений, предназначенных для дезинфекции военных объектов и учреждений, поддержания санитарного режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

В состав подразделений включено более 1000 штатных и внештатных специалистов радиационной, химической и биологической защиты кораблей и частей Северного флота. В ежедневном режиме они решают задачи по специальной обработке более 1600 объектов, в том числе зданий, где расположены не только учреждения Министерства обороны, но и военные правоохранительные органы.

К дезинфекции военных объектов специалисты РХБ защиты приступили с конца марта. Военнослужащие применяют современную мобильную станцию специальной обработки МКСО, позволяющую проводить дезинфекцию внутренних помещений. Расчеты специальных машин АРС-14КМ и комплекса аэрозольной дезинфекции КДА проводят обработку зданий снаружи. В качестве дезинфекционных веществ используются растворы ДТС-ГК, 70% раствор этилового спирта и перекись водорода. Ежедневно в ходе работ по дезинфекции используется около 6,5 тонн дезинфекционных растворов.

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