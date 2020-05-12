12.05.2020 (19:00)

Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию в городах Поволжья

Расчеты оперативного реагирования полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию в городах Поволжья.

В Самаре была проведена санитарная обработка набережной реки Волги, площади Куйбышева, парков 50-летия Октября, Юрия Гагарина, Щорса, Победы и Дружбы. А в Казани был дезинфицирован авиационный завод имени С.П. Горбунова.

Работы проводились военнослужащими с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ, комплектов для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1, а также дымовых машин ТДА-2К. Всего было обработано территория площадью более 120 тыс. кв. м.

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