12.05.2020 (18:45)

Всех призывников в ЦВО протестируют на наличие коронавирусной инфекции при входе на сборные пункты

Всем молодым людям, направляемым на сборные пункты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе весеннего призыва на военную службу, проведут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Тестирование призывников на COVID-19 будет проходить в отдельных помещениях на КПП сборных пунктов. Сама процедура займет 15-20 минут. Только после получения отрицательного результата молодой человек будет допущен на территорию сборного пункта», — сказал Александр Линьков.

Также начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО добавил, что доставка призывников на сборный пункт будет осуществляться специально подготовленным транспортом: дезинфекции будут подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получат медицинские маски. Место водителя будет отгорожено от салона защитным экраном.

Входе весеннего призыва с территории регионов дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО) будет призвано 52 тыс. человек. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

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