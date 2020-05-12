12.05.2020 (18:30)

Вертолеты ЦВО завершили проливку очагов возгорания и задымленных участков территории бывшего военного арсенала в Удмуртии

Вертолеты Центрального военного округа (ЦВО) завершили проливку очагов возгорания и задымленных участков поверхности на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии.

К противопожарным мероприятиям привлекались два вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5 от авиационной комендатуры ЦВО в Йошкар-Оле и еще один — от МЧС России. Всего было выполнено около 80 вылетов, сброшено до 200 тонн воды.

Также в противопожарных мероприятиях были задействованы военнослужащие инженерно-саперного полка 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в республике. Сводный отряд из 20 человек проложил с помощью инженерных машин разграждения ИМР противопожарные минерализованные полосы площадью около 70 га.



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