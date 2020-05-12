12.05.2020 (18:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали танкодром и автодром

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершилась работа по переоборудованию и усовершенствованию автодрома и танкодрома.

В рамках подготовительно периода на автодроме и танкодроме ОГРВ ПРРМ военнослужащие обновили наглядные пособия по выполнению различных нормативов и усовершенствовали различные препятствия. В новом учебном периоде водители ОГРВ ПРРМ будут проходить специальную подготовку на усовершенствованной учебно-материальной базе.

Танкодром длиной в пять километров и автодром длиной в три километра включают в себя различные препятствия, экстремальные подъёмы и спуски, колейные мосты, труднопроходимые участки местности, а также другие препятствия, которые вырабатывают у водителей ловкость при выполнении маневров на военной технике.

В рамках обучения каждый военнослужащий-водитель ОГРВ ПРРМ будет отрабатывать преодоление препятствий и труднопроходимых участков местности в различных погодных условиях в дневное и ночное время суток.



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