12.05.2020 (18:00)

Корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к переходу из Санкт-Петербурга в пункт базирования

Корабли Ленинградской военно-морской базы, задействованные в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приступили к совершению перехода из Санкт-Петербурга в пункт базирования в Кронштадте.

Учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов», противодиверсионный катер «Нахимовец» были ошвартованы у набережных Невы в Санкт-Петербурге. В День Победы корабли подняли флаги расцвечивания, состоялись торжественные построения экипажей в парадной форме, подъём Государственного флага Российской Федерации, военно-морского флага и Знамени Победы. С борта кораблей осуществлялась трансляция празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Звуковещательные установки кораблей передавали мелодии военных лет.

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнил всенародно любимые мелодии о Великой Отечественной войне на борту крейсера «Аврора».



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