12.05.2020 (17:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье повышают классную квалификацию

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начались испытания на присвоение (подтверждение) классной квалификации.

Для сдачи зачётов военнослужащие ОГРВ ПРРМ будут выполнять нормативы как днём, так и ночью. Сдавать зачеты будут специалисты инженерно-саперного подразделения, подразделения связи, наводчики БТР-70, снайперы и гранатомётчики, а также водители.

Мероприятия на подтверждение и присвоение классной квалификации носят плановый характер и проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.



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