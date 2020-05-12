12.05.2020 (17:45)
Российские военнослужащие в Приднестровье повышают классную квалификацию
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начались испытания на присвоение (подтверждение) классной квалификации.
Для сдачи зачётов военнослужащие ОГРВ ПРРМ будут выполнять нормативы как днём, так и ночью. Сдавать зачеты будут специалисты инженерно-саперного подразделения, подразделения связи, наводчики БТР-70, снайперы и гранатомётчики, а также водители.
Мероприятия на подтверждение и присвоение классной квалификации носят плановый характер и проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.