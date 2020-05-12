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12.05.2020 (17:30)

Инженеры танковой армии ЗВО подготовили берег озера для выполнения мотострелками упражнения по преодолению водной преграды

В Подмосковье на полигоне Алабино инженерные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели подготовку берега озера Комсомольское для выполнения упражнения по преодолению водной преграды мотострелковыми подразделениями Таманской мотострелковой дивизии.

Военные инженеры провели очистку береговой линии от водорослей и крупных зарослей с помощью плавающих транспортёров средних модернизированных ПТС-М. Водолазы провели разведку дна и закрепили буйки, будущие препятствия для преодолевающих водную преграду боевых машин пехоты БМП-2.

Также военные инженеры провели тренировку по эвакуации экипажа и тонущей боевой машины пехоты, были отработаны действия спасательных расчётов и водолазов.

Всего в инженерной подготовке береговой линии было задействовано более 150 военнослужащих и около 20 единиц специальной инженерной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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