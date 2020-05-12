12.05.2020 (17:15)

Подразделения РХБ защиты ЗВО провели дезинфекцию мемориалов, памятников и мест воинской славы

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели дезинфекцию мемориалов, памятников и мест воинской славы, находящихся на территории соединений и воинских частей, а также военных городков в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях.

Каждый мемориал, подъездные пути и дороги были обработаны специальными дезинфицирующими растворами. Для дезинфекции применялись авторазливочные станции АРС-14 и АРС -14 КМ, специальные комплекты ДВК-1.

Также военнослужащие подразделений РХБ защиты продолжат проведение мероприятий по обработке всех воинских частей и прилегающих к ним территорий. По решению командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева будет оказана помощь в проведении дезинфекции ряда промышленных предприятий на территории Московской и Нижегородской областей.

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