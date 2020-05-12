12.05.2020 (17:00)

Военнослужащие Балтийского флота сдают экзамены на присвоение классной квалификации

Более 2 тыс. военнослужащих Балтийского флота принимают участие в контрольно-проверочных занятиях по основным предметам профессионально-должностной подготовки на присвоение классных квалификаций.

Классная квалификация — это показатель, характеризующий профессионализм военнослужащего в соответствии с занимаемой им воинской должностью или специальностью. Экзамен включает в себя проверку знания должностных обязанностей и основных положений руководящих документов, а также выполнить контрольные упражнения и нормативы по основным предметам боевой подготовки.

Свой профессионализм военнослужащим предстоит подтвердить в ходе сдачи целого ряда экзаменов по различным предметам боевой подготовки, а также продемонстрировать уровень своего физического развития.

В ходе проведения квалификационных испытаний экипажи кораблей выйдут в Балтийское море, где личный состав боевых частей будет проверен на профессионализм в ходе выполнения различных тренировок и вводных по своей специальности.

Личный состав подразделений армейского корпуса сдаст более 200 нормативов по специальной, тактической, огневой, физической, медицинской, инженерной подготовкам и вождению бронетанковой и автомобильной военной техники.

По результатам сдачи зачетов каждому военнослужащему будет присвоена классная квалификация, влияющая на повышение ежемесячного денежного довольствия в течение года.

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