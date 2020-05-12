12.05.2020 (16:45)

На сборном пункте военкомата Московской области военнослужащие ЗВО провели спецобработку перед заседанием призывных комиссий

На сборном пункте военного комиссариата Московской области военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку контрольно-пропускного пункта, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовой, а также прилипающей территории к сборному пункту.

Всего было обработано свыше 15 тыс. кв. метров. Во все военкоматы региона поступили медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего призыва граждан на военную службу.

Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты Подмосковья поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников, а также создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

Начало работы призывных комиссий военных комиссариатов Московской области начинается сегодня, 12 мая. Первые отправки в войска состоятся после 20 мая.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице