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12.05.2020 (16:30)

В Калининградской области начали работу призывные комиссии

Сегодня первые группы призывников пришли на заседания призывных комиссий в 22 муниципальных образованиях Калининградской области.

В ходе заседаний призывные комиссии определят категорию годности молодых людей для прохождения службы по призыву в различных видах и родах войск. Всего из Калининградской области будут призваны около 1000 новобранцев. Подавляющее большинство из них отправится служить в соединения и воинские части Балтийского флота.

Во всех призывных пунктах Калининградской области предусмотрены места для размещения призывников, определён порядок входа и выхода граждан в помещения военных комиссариатов, в том числе с использованием запасных и эвакуационных выходов с соблюдением установленных норм социальной дистанции.

Все призывники, врачи-специалисты, члены призывных комиссий обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Кроме того, все военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами.

Перед началом работы призывных комиссий военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота, подразделений РХБЗ армейского корпуса и соединения морской пехоты флота провели дезинфекцию помещений всех военных комиссариатов и прилегающих к ним территорий.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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