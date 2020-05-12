12.05.2020 (16:15)

Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию на Казанском авиационном заводе

Мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

Ранее военнослужащие совершили марш из Самарской области в Республику Татарстан. В ходе работ применяются авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1. Личный состав провел специальную обработку административных помещений, фасадов зданий, цехов, дорог и прилегающей территории завода.

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