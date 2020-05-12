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12.05.2020 (16:00)

Военная авиация ЦВО привлечена к тушению пожара в Удмуртии

Два многоцелевых вертолета Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО), оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5, провели проливку очагов горения и наиболее задымленных участков поверхности земли пожара в Малопургинском районе Удмуртской Республики, сбросив более 200 тонн воды.

Также в противопожарных мероприятиях задействованы военнослужащие инженерно-саперного полка 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Удмуртии. Сводный отряд из 20 человек проводит расширение противопожарных минерализованных полос с помощью инженерных машин разграждения ИМР-3.

Пресс-служба Центрального военного округа
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