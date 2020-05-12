12.05.2020 (15:45)

Российские военнослужащие в Таджикистане заменили более 8 тыс. литров моторного масла в ходе сезонного обслуживания техники

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане заменили более 8 тыс. литров моторного масла при переводе вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

На специализированных постах в парковой зоне экипажи танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров БТР-82А, самоходных гаубиц «Акация» и «Гвоздика» выполнили более 30 технологических операций на каждой единице техники: проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки, замену фильтров и технических жидкостей.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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