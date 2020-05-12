12.05.2020 (15:30)

Первые призывники пришли на призывные комиссии военных комиссариатов ЦВО

Сегодня призывники из регионов Урала, Сибири и Поволжья пришли в военные комиссариаты, чтобы пройти медицинское, профессиональное и психологическое обследования в ходе весеннего призыва на военную службу. На заключительном этапе призывные комиссии определят категорию годности молодых людей для прохождения службы по призыву или получения отсрочки.

Мероприятия призыва проходят при строгом соблюдении требования эпидемической обстановки. На входе в военные комиссариаты организована барьерная термометрия и выдача защитных масок. Перемещение молодых людей организовано малыми группами с соблюдением дистанции. Вызов на итоговое заседание призывной комиссии проводится по одному человеку.

Ранее сообщалось, что военкоматами Центрального военного округа (ЦВО) получено более 104 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.

Обеспеченность медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами для проведения призыва, составляет 100 процентов. Помещение военных комиссариатов обрабатываются до и после посещения призывниками с применением дезинфицирующих растворов, установок кварцевания и рециркуляции воздуха.

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