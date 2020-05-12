12.05.2020 (15:15)

С командирами взводов российской военной базы в Таджикистане начался инструкторско-методический сбор по организации боевой подготовки

С командирами взводов российской военной базы в Таджикистане начался инструкторско-методический сбор по организации боевой подготовки.

Офицеры под руководством командира соединения приступили к совершенствованию методических навыков в проведении мероприятий боевой подготовки, внутренней службы и повседневной деятельности в подчиненных подразделениях. На полигоне Ляур для военнослужащих будет проведен ряд показных практических занятий по огневой подготовке с выполнением стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72, автоматов АК-74М, пистолетов Макарова, а также по вождению боевых машин.

В общей сложности для офицеров будет проведено свыше 20 показных занятий и прочитано более 10 лекций по различным аспектам организации мероприятий боевой подготовки с подразделениями. На завершающем этапе сбора командиры взводов сдадут зачеты по всем предметам боевой подготовки.

Всего в мероприятиях, которые продлятся до 15 мая, принимают участие более 200 офицеров из мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалистов инженерных, радиотехнических, тыловых и других служб.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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