12.05.2020 (15:00)

С медиками российской военной базы в Таджикистане проведено учение по проведению реанимационных действий в полевом мобильном госпитале

С медиками российской военной базы в Таджикистане провели специальное учение по проведению реанимационных действий в полевом мобильном госпитале.

В ходе однодневного мероприятия специалисты установили модульные конструкции и отработали задачи по проведению реанимационных мероприятий, в том числе с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дефибрилляторов.

Для тренировки медицинского персонала применялись специализированные манекены, имитирующие все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время, и по итогам проведения реанимационных действий каждый военнослужащий получил индивидуальную оценку своих навыков и умений.

В мероприятии приняли участие около 300 военнослужащих от 451-го военного госпиталя и медицинской роты мотострелкового соединения.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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