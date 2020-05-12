12.05.2020 (15:00)
С медиками российской военной базы в Таджикистане проведено учение по проведению реанимационных действий в полевом мобильном госпитале
С медиками российской военной базы в Таджикистане провели специальное учение по проведению реанимационных действий в полевом мобильном госпитале.
В ходе однодневного мероприятия специалисты установили модульные конструкции и отработали задачи по проведению реанимационных мероприятий, в том числе с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дефибрилляторов.
Для тренировки медицинского персонала применялись специализированные манекены, имитирующие все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время, и по итогам проведения реанимационных действий каждый военнослужащий получил индивидуальную оценку своих навыков и умений.
В мероприятии приняли участие около 300 военнослужащих от 451-го военного госпиталя и медицинской роты мотострелкового соединения.
Справочно:
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.