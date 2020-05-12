12.05.2020 (14:45)

Заместитель начальника войск РХБ защиты ВС РФ провёл рабочую встречу с командующим оперативными силами поддержки Сухопутных войск Италии

Сегодня заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Кикоть провёл рабочую встречу с командующим оперативными силами поддержки Сухопутных войск Итальянской Республики корпусным генералом Джузеппеникола Тота.

В ходе встречи, которая проводилась в здании штаба оперативного командования поддержки Сухопутных войск Италии в городе Верона, генерал-майор Сергей Кикоть оставил запись в книге почетных посетителей оперативного командования.

Корпусный генерал Джузеппеникола Тота попрощался с российскими военнослужащими и отметил важность совместной работы российских и итальянских военных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Спасибо вам за братскую помощь, которую вы оказали Италии. Этот опыт совместной работы мы не забудем никогда. Спасибо и доброго пути!», — сказал командующий оперативными силами поддержки Сухопутных войск Италии.

Также с российскими военными специалистами встретился мэр города Верона Федерико Сбоарина, который пожелал им успешного возвращения домой и выразил благодарность за поддержку Италии в трудное время: «Я знаю о той помощи, которая вами была оказана в Бергамо и Брешиа. Это очень важная поддержка для Италии. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас!», — сказал Федерико Сбоарина.

С 8 мая сводный отряд военных специалистов Минобороны России приступил к возвращению на Родину после выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России уже совершили шесть вылетов и доставили в Российскую Федерацию более 40 военнослужащих и 12 единиц специальной техники.

12 мая планируется совершить два рейса и доставить 14 военнослужащих и три единицы специальной крупногабаритной техники.

Справочно:

С 22 марта по 7 мая специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проводилась полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа. Обработано 120 зданий и сооружений, более 1 млн 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений, более 500 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

С началом функционирования полевого госпиталя в Бергамо с 6 апреля российские военные медики приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией, 76 пациентов выздоровели и выписаны. Для работы в полевом госпитале были задействованы восемь врачебно-сестринских бригад в составе 32 медицинских специалистов, которые осуществляли прием и лечение больных в отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени тяжести. Дежурство врачебно-сестринских бригад было организовано круглосуточно в три смены.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице