Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.05.2020 (14:30)

Мобильный пункт ЗВО провел спецобработку более 3,5 тыс. автомобилей на въезде в карантинный поселок в Ленинградской области

Расчёт мобильного пункта специальной обработки, развёрнутый военнослужащими подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), на въезде в населенный пункт Первомайское в Ленинградской области обработал более 3,5 тыс. автомобилей.

В соответствии с распоряжением губернатора региона в пос. Первомайское введён карантин, местные органы власти обратились в адрес командования ЗВО о помощи в противодействии распространению вирусных инфекций.

Въезд на территорию населенного пункта запрещен для любого транспорта за исключением автомобилей местных жителей, а также иранспорта осуществляющего доставку товаров и обеспечивающего работу предприятий, расположенных на данной территории.

На мобильном пункте специальной обработки ежедневно с 1 мая военнослужащие в средствах индивидуальной защиты проводят дезинфекцию всего въезжающего в Первомайское общественного, служебного и личного автотранспорта. Дежурство осуществляется совместно с представителями ДПС.

Обеззараживание дезинфицирующим раствором на мобильном пункте проводится с применением авторазливочных станций АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false