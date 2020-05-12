12.05.2020 (14:15)

Представительница Камышинского соединения ВДВ стала победительницей отборочного этапа конкурса «Мисс «Красная звезда-2020»

Накануне празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в редакции газеты «Красная звезда» были подведены итоги мартовского этапа конкурса центрального печатного издания Вооруженных Сил Российской Федерации «Мисс «Красная звезда-2020».

В ходе апреля читатели газеты участвовали в онлайн голосовании на официальном сайте издания, выбирая между представительницей Воздушно-десантных войск из Камышина (Волгоградская обл.) и военнослужащей из Вольска Саратовской области. В упорной борьбе с минимальным преимуществом победу в отборочном этапе одержала гвардии капитан Ольга Иванова, проходящая службу в Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении в должности начальника группы (психологической работы).

Свой профессиональный путь гвардии капитан Ольга Иванова начинала с должности заместителя командира роты управления по работе с личным составом гвардейского соединения ВДВ из Камышина, куда прибыла служить сразу после окончания Военной академии связи в Санкт-Петербурге.

Сегодня Ольга Иванова является ведущим специалистом Камышинского гвардейского соединения ВДВ, отвечающим за морально-психологическое состояние и мотивацию военнослужащих к выполнению поставленных задач. Замужем. Воспитывает дочь.

Офицер не в первый раз принимает участие в конкурсах и неизменно показывает высокие результаты. Впереди — финальный этап конкурса, в котором примут участие все победители отборочных этапов, проводимых газетой «Красная звезда» в течение года.



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