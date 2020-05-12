12.05.2020 (14:00)
За время нахождения на самоизоляции Ансамбль песни и пляски ВДВ выпустил около 15 видеороликов, посвященных 75-летию Победы, Главному Храму ВС РФ и борьбе с вирусными инфекциями
За время нахождения на самоизоляции артистами Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск выпущено и размещено в социальных сетях около 15 видеороликов.
В числе записанных видеороликов — три премьеры песни «Воин-Храм», посвященных Главному Храму Вооруженных Сил Российской Федерации, «Мы — русские миротворцы» и «Десантные частушки на злобу дня».
Сплочённый коллектив единомышленников ансамбля, возглавляемый опытным музыкантом и дирижёром подполковником Владиславом Твёрдым, даже в условиях вынужденных ограничений нашел способы для совместной и продуктивной работы, создавая и записывая новые произведения.
Кроме того, в целях моральной поддержки военнослужащих участниками ансамбля во все соединения ВДВ были разосланы электронные версии концертов коллектива, каждый день официальные странички коллектива в популярных социальных сетях пополняются новыми работами.
Находясь дома, артисты ансамбля песни и пляски ВДВ провели колоссальную работу по подготовке концертных номеров, посвященных 75-летию Великой Победы и предстоящему 90-летнему юбилею Воздушно-десантных войск, которые с радостью представили своим зрителям в преддверии праздника.
6 и 8 мая концертной бригадой ансамбля организовано два концерта-поздравления для ветеранов ВДВ – участников Великой Отечественной войны во дворах по месту проживания героев.
К Дню Победы записана и распространена для просмотра в частях и соединениях Воздушно-десантных войск праздничная концертная программа ансамбля, посвященная 75-летию Великой Победы, продолжительностью 60 минут.
Справочно:
Ансамбль песни и пляски ВДВ ведёт свою историю с 1937 года, с момента создания в Киеве Ансамбля песни и пляски Киевского военного округа.
В 1945 году артисты выступали в Берлине перед воинами Красной Армии. В том же году в Германии, в местечке Вюнсдорф, на базе ансамбля был образован Ансамбль песни и пляски Группы советских войск в Германии. После объединения Германии в 1990 году ансамбль стал называться Ансамблем песни и пляски Западной группы войск, а в июне 1994 года коллектив был передислоцирован в Москву и стал официально именоваться Ансамблем песни и пляски Воздушно-десантных войск. В настоящее время художественным руководителем в нём является подполковник Владислав Твёрдый.