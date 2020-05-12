12.05.2020 (13:45)

Ансамбль песни и танца 2-й армии выступил с 15 концертами, посвященными Дню Победы

Ансамбль песни и пляски 2-й армии выступил перед ветеранами, военнослужащими, членами их семей и жителями Самары с 15 концертами за время праздников, посвященных Дню Победы.

Праздничный концертный тур ансамбля начался с персональных мини-концертов для ветеранов. После бригада ансамбля, которая включала хоровую и балетную группы, разъехались по воинским частям, дислоцированным в Самарской области.

Концертная программа включала военно-патриотические песни. Артисты балета порадовали зрителей венским вальсом, матросским танцем, русскими плясками и произведениями современной хореографии. Изюминкой концертов стало вокальное попурри из песен военных лет.



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