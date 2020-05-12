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12.05.2020 (13:15)

Четвертая колонна сводного отряда Минобороны России, оказывавшего помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, совершает марш на аэродром Виллафранка для убытия на Родину

Четвертая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в городе Бергамо на аэродром Виллафранка в Вероне.

На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России для убытия на Родину.

12 мая планируется совершить два самолёторейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и три единицы специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19
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