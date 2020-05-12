12.05.2020 (13:00)

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ основана Аллея выпускников

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации основана Аллея выпускников.

Первые саженцы черешчатого дуба посадили перед фасадом альма-матер офицеры и генералы, которые в 2020 году окончили основной и специальные факультеты. Возле каждого посаженного дерева установлены мемориальные таблички с датой торжественного вручения дипломов. По установленной вузовской традиции аллея будет ежегодно пополняться новыми саженцами.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров вуз награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также 12 регалиями зарубежных стран.



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