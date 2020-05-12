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12.05.2020 (12:45)

Военнослужащие объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил поздравили с Днем Победы более 60 ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил в рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне навестили и поздравили 64 ветерана.

В чествовании фронтовиков принимали участие творческие коллективы объединения, которые исполняли песни военных лет, читали стихи о войне перед домами ветеранов.

Ветераны тепло встречали гостей, рассказывали истории о жизни, пережитой войне, послевоенном периоде, а также о своих семьях.

Каждому из ветеранов были вручены памятные подарки.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Ветераны
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