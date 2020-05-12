12.05.2020 (12:30)

Сквер Героев Отечества открыли в микрорайоне Заря Балашихи в День Победы

В рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в микрорайоне Заря Балашихи открыли сквер Героев Отечества.

Участие в торжественном мероприятии приняли представители руководящего состава объединения ПВО-ПРО особого назначения Воздушно-космических сил, других объединений ВКС, военнослужащие, представители областной и городской администрации, ветераны. Перед открытием сквера они возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, главнокомандующего войсками противовоздушной обороны страны Маршала Советского Союза Павла Батицкого.

Монумент, посвященный героям, открыли командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров и директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

В завершение торжественных мероприятий, военнослужащие возложили гирлянду к памятнику Защитникам неба Отечества.



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