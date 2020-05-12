12.05.2020 (12:15)

Специалисты РХБ защиты Балтийского флота провели дезинфекцию строящегося медцентра в Калининграде и стоматологической поликлиники

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийского флота провели дезинфекцию строящегося многофункционального медицинского центра и стоматологической поликлиники в Калининграде.

Военнослужащие обработали внутренние помещения, площадку вокруг объекта строительства и задействованную на ней специальную технику, применяя 1,5-процентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. В общей сложности военные химики продезинфицировали более 15 тыс. квадратных метров.

В стоматологической поликлинике специалисты РХБ защиты продезинфицировали здание и внутренние помещения, обработав в общей сложности более 1000 квадратных метров.

Военнослужащие флотских подразделений РХБ защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Специальной обработке подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.

Для применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

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