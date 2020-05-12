12.05.2020 (11:45)

Команда Каспийской флотилии стала серебряным призером на окружном этапе конкурса «Воин мира»

Команда Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа выступила в окружном этапе конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», который состоялся в Ростов-на-Дону.

Каспийскую флотилию на конкурсе представили военнослужащие отдельного полка морской пехоты, дислоцированного в Дагестане. В ходе соревнований морские пехотинцы проявили своё мастерство и профессионализм в 4 номинациях конкурса.

В первой номинации «Атлет», военнослужащие сдали зачётные упражнения: подтягивание на перекладине, бег на дистанции 100 метров и 3 км, а также выполнили нормативы на полосе препятствий.

Далее на этапе «Профессионал» показали отличные результаты в одевании общевойскового защитного комплекта, противогаза и совершили марш на 2 км в бронежилетах с последующим метанием гранат.

В номинации «Снайпер» поразили мишени из стрелкового оружия, а при выполнении норматива сборки-разборки автомата АК-74, показали третий результат по скорости среди участников.

В финале состоялся «Творческий конкурс песни», на котором члены жюри единогласно присудили военнослужащим флотилии первое место. Однако по результатам 4 этапов конкурса, команда морпехов Каспийской флотилии заняла второе призовое место среди объединений Южного военного округа в общекомандном зачёте.

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