12.05.2020 (11:15)

Военнослужащие ЮВО благоустроили более 300 мемориальных захоронений и памятников на Северном Кавказе и Закавказье

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье выполнили работы по благоустройству более 300 мемориальных захоронений и памятников.

Военнослужащие отремонтировали и покрасили металлические ограждения, почистили памятники, посадили деревья, восстановили кирпичную кладку на постаментах.

Помимо этого, мобильными группами военнослужащих ЮВО были приведены в порядок памятники и мемориалы Великой Отечественной войны в отдаленных горных селениях Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии.

По окончании работ военнослужащие возложили венки и цветы к отреставрированным мемориалам и обелискам. Мероприятия по благоустройству захоронений проводятся личным составом 58-й общевойсковой армии ЮВО ежегодно.



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