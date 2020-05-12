12.05.2020 (11:30)

Зарубежные гости приглашены на форум «АРМИЯ-2020» для обсуждения вопросов национальной безопасности России

Заявленная тематика будет обсуждаться в рамках научно-деловой программы в формате круглого стола «Современный миропорядок и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации».

Повесткой научной дискуссии планируется охватить вопросы обеспечения энергетической, экономической, технологической и экологической безопасности, приоритеты развития международного сотрудничества, а также принципы борьбы с фальсификацией и дезинформацией в международном информационном пространстве.

Регламент мероприятия предусматривает обсуждение повестки в формате выступлений экспертов-специалистов и свободной дискуссии.

К участию в круглом столе приглашены представители Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, Секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ, федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, высших учебных заведений и НИО Минобороны России, а также Министерства науки и высшего образования России.

Организатором круглого стола выступает Военный институт (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

СПРАВОЧНО:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена научно-деловая программа. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводится в течение пяти дней с 23 по 28 августа на базе на ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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