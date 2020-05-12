12.05.2020 (10:45)

В мотострелковом соединении ЮВО проведена акция «Безопасность дорожного движения»

В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа (ЮВО) завершилась акция «Безопасность дорожного движения» под руководством инспекторов 111 военной автоинспекции (ВАИ).

В течение месяца инспекторы ВАИ проводили теоретические занятия с водителями автомобильной техники во всех воинских частях гарнизона.

В гарнизоне около 2 тыс. военных водителей сдали зачет по знанию правил дорожного движения. Завершилась акция проверкой технического состояния военных автомобилей воинских частей. Для этого в парках автомобильной техники воинских частей были развернуты передвижные пункты и универсальные комплексы технического контроля транспортных средств.



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