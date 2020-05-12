12.05.2020 (10:30)

Более тысячи боевых стрельб в зимнем периоде обучения провело мотострелковое соединение ЮВО

Более тысячи занятий с выполнением боевых стрельб на полигоне Прудбой было проведено мотострелковым соединением Южного военного округа (ЮВО) за зимний период обучения в Волгоградской области.

Кроме того, проведено около 500 занятий по вождению боевой техники и автомобилей. Интенсивность боевой подготовки возросла на 15 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В мероприятиях боевой подготовки были задействованы современные образцы вооружения и военной техники, в том числе современные танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Тунгуска», беспилотные летательные аппараты, разведывательные новейшие комплексы РЭБ «Борисоглебск-2», автоматизированные станции помех «Житель», многофункциональные комплексы «Инфауна» и др.



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