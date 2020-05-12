12.05.2020 (10:15)

Артиллеристы ЮВО в Чечне в зимнем периоде обучения выполнили более 600 огневых задач

Артиллерийские подразделения мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне в зимнем периоде обучения выполнили более 600 огневых задач и провели более 40 двусторонних тактических учений.

В учебных мероприятиях на полигонах были задействованы самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Штурм-С» и минометы «Сани» и «Поднос».

Основным экзаменом для артиллеристов в учебном периоде стал месячный лагерный сбор, в ходе которого особое внимание уделялось освоению новых форм и способов выполнения огневых задач под управлением командиров мотострелковых подразделений.

В ходе боевой подготовки активно использовались беспилотные летательные аппараты (БЛА) для разведки целей и передачи их координат на пункты управления огнем артиллерии. В результате применения БЛА существенно повысилась эффективность решения огневых задач артиллерийскими расчетами.



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