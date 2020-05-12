12.05.2020 (10:00)

На Северном Кавказе прошло совместное учение экипажей ударных вертолетов и групп спецназа ЮВО

В горах Северного Кавказа экипажи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» отработали боевое сопровождение вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» в ходе совместных полетов.

Во время практических занятий ударные вертолеты Ми-28Н осуществили сопровождение и огневую поддержку транспортно-десантных вертолетов Ми-8АМТШ, выполняющих десантирование групп спецназа в горной местности.

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-28Н в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа, а также летное упражнение – полет по маршруту в заданный район.

Всего в учебно-боевых мероприятиях задействовано 15 боевых вертолетов ЮВО.

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