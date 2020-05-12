12.05.2020 (09:40)

Морской буксир «Андрей Степанов» проходит ходовые испытания в акватории Чёрного моря

Экипаж морского буксира «Андрей Степанов» продолжает выполнение мероприятий в соответствии с планом заводских ходовых испытаний в акватории Чёрного моря.

Личный состав буксира совместно с заводской сдаточной командой обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.

В рамках программы ЗХИ экипаж нового морского буксира провёл тренировку по приёму на борт вертолётов.

В ходе тренировки вертолёты Морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили несколько посадок и взлётов с вертолётной палубы буксира в акватории Чёрного моря.

В мероприятии были задействованы поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС и противолодочный Ка-27ПЛ.

После завершения ЗХИ судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана государственных испытаний.

Новый морской буксир построен для отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Справочно:

Морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.

В феврале текущего года в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота был принят морской буксир «Сергей Балк», являющийся однотипным головным судном данного проекта.

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