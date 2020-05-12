12.05.2020 (09:20)

Экипаж мрк «Орехово-Зуево» Черноморского флота провел тренировку по ПВО в Средиземном море

Экипаж малого ракетного корабля (мрк) Черноморского флота (ЧФ) «Орехово-Зуево», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел тренировку по противовоздушной обороне (ПВО).

По легенде учения, расчёты ПВО корабля обнаружили группу самолётов условного противника с курсом, ведущим на «Орехово-Зуево».

Расчёты противовоздушной обороны малого ракетного корабля отработали алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения условного противника.

В ходе тренировки расчёт корабельного боевого информационного поста (БИП) обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчёты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожили.

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с апреля 2020 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице