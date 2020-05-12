12.05.2020 (08:32)

Песни военных лет и народные песни для ветерана-фронтовика исполнили артисты ЦДРА

Артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе тепло поздравили с 75-летием Великой Победы ветерана Великой Отечественной войны, ведущего инженера службы противопожарной защиты и спасательных работ Управления коменданта охраны Минобороны России полковника в отставке Александра Кузьмича Никитенкова.

В живописном московском дворике дома, где проживает ветеран, солистка известной фолк-шоу группы «Россы» лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Бахромкина и музыканты ансамбля Илья Олейников и Леонид Тураев в торжественной обстановке, перед строем военнослужащих Почетного караула, тепло поздравили Александра Кузьмича Никитенкова, облаченного в парадный офицерский китель с многочисленными наградами, со святым для россиян праздником.

Для ветерана-фронтовика, которому в этом году исполнится 95 лет, День Победы очень дорог. Александр Кузьмич – полковник в отставке, отдавший службе в Вооруженных Силах более 70 лет, в годы Великой Отечественной войны воевал в составе 265-го отдельного гвардейского миномётного полка 1-й танковой армии. О его боевых заслугах убедительно говорят награды, в числе которых и орден Славы, особо чтимый среди фронтовиков. Он участвовал в Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской наступательных операциях и был тяжело ранен в боях за освобождение Польши.

Ветеран удостоился чести участвовать в торжественной церемонии зажжения Вечного огня у стен Московского Кремля 8 мая 1967 года. Эту же почетную, торжественную миссию он выполнил и через полвека – 23 июля 2018 года. Александр Кузьмич по-прежнему полон жизненных сил и успешно выполняет задачи в должности ведущего инженера службы противопожарной защиты и спасательных работ Управления коменданта охраны Минобороны России.

Для заслуженного ветерана-фронтовика артисты ЦДРА подготовили небольшой праздничный концерт, в котором прозвучали его любимые песни военных лет, лирические и русские народные песни.

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