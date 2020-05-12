12.05.2020 (08:26)

Участники онлайн-концерта, проведенного ЦДРА в честь Дня Победы, говорили об истоках великого подвига

На ютуб-канале Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе в День Победы состоялся онлайн-концерт «Великий подвиг – вспомним его вместе», в котором приняли участие артисты ЦДРА, исполнители различных военных творческих коллективов и известные деятели отечественной культуры.

Концерт в прямом эфире вела художественный руководитель концертного ансамбля ЦДРА Ксения Белова, которая эмоционально и душевно поздравила слушателей с 75-летием Великой Победы и пригласила к участию в концерте всех творческих людей, кто готов вместе с музыкальным поздравлением рассказать о родных, кто в годы Великой Отечественной войны боевыми и трудовыми подвигами приближал светлый День Победы.

Первым к прямой трансляции подключился кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель популярного детского киножурнала «Ералаш» заслуженный деятель искусств Российской Федерации Борис Грачевский, отец которого прошел Великую Отечественную войну от обороны Москвы до Берлина. Борис Юрьевич, выражая восторженные и горестные чувства в день праздника, отметил, что, несмотря на коронавирус и непогоду, солнце Победы сегодня согревает сердце каждого россиянина.

Вслед за маститым деятелем культуры на связь вышла юная, но очень одаренная артистка, лауреат всероссийских конкурсов, участница телеконкурса «Ну-ка, все вместе», член юнармейского творческого отряда ЦДРА Алина Шемонаева, которая с волнением рассказала о своих прадедушках-фронтовиках и подарила всем песню «Месяц май».

В четырехчасовом концерте наравне с артистами ЦДРА участвовали: эстрадный певец, музыкант, гитарист, актер, ведущий Родион Газманов, говоривший о необходимости отстаивать правду о войне и исполнивший песню «Темная ночь», солист поп-рок-группы «Братья Грим» Константин Грим, назвавший День Победы праздником победы жизни над смертью и познакомивший со своей версией песни Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа», гостья из Франции – выпускница Московского государственного университета искусств, певица Анна Даллар, известная певица Ирина Сурина вместе с аккомпаниатором Александром Прокоповичем, вспомнившая задушевную песню сороковых годов прошлого века «Где же вы теперь, друзья-однополчане», заслуженная артистка Российской Федерации Наталия Москвина, душевно певшая композицию «Если б не было войны».

В прямой эфир также вышли представители других творческих коллективов Вооруженных Сил. Среди них – художественный руководитель вокальной группы «Южный форпост» 201-й военной базы в Таджикистане Д.Турсунов, солист народного вокальной группы «Форсаж» (Иркутская область) Александр Токарев, сотрудник клуба 102-й российской военной базы в Армении Гулия Усманова, которая, в отличие от вокалистов, читала стихи «Я не видел войны» поэта Василия Федорова. Все они поведали слушателям истории о подвигах на полях сражений и в тылу своих родных в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, 9 мая в прямом эфире аккаунта ЦДРА прошла патриотическая акция «Расскажи о своем Герое и его Подвиге». Сотрудники учреждения также приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», провели очередной, четвертый по счету, выпуск арт-проекта выставочного зала ЦДРА «Память поколений», рассказывающего о творчестве известных художников, литературно-музыкальную программу «Поэзия войны и Победы. «Нас двадцать миллионов…», где звучали стихи известных отечественных поэтов о грозных сороковых годах: Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Александра Межирова, Константина Симонова, Булата Окуджавы и других авторов. Свою авторскую выставку «И грянул бой» представила фотограф ЦДРА Маргарита Иванина. Прошли и другие творческие мероприятия.

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