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12.05.2020 (08:01)

Воздушные суда ВВО, участвовавшие в авиационных парадах, прошли техническое обслуживание и приступили к выполнению учебно-боевых задач

Вернувшиеся на аэродромы базирования после демонстрационного полёта, вертолёты армейской, самолёты истребительной, военно- транспортной и бомбардировочной авиации ВВО прошли плановый технический осмотр.

В ходе регламентных работ инженерно- техническим составом последовательно были проверены все узлы и механизмы авиатехники, электрооборудование и приборные панели, прошедшие поэтапную проверку с использованием специального технического оборудования и контрольно-измерительной, проверочной аппаратуры.

Заключительным этапом технического обслуживания стала проверка каждого образца на работоспособность.

В настоящее время летчики приступили к выполнению учебно-боевых  задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военные парады , ВКС
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