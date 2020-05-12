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12.05.2020 (07:51)

Военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа повышают свою классную квалификацию

Военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа приступили к зачётам на присвоение и подтверждение классной квалификации.

Профессионализм военнослужащих объединения оценивают по навыкам и личному мастерству, умениям отлично владеть не только оружием, но и закреплёнными за ними образцами вооружения и военной техники.

Помимо досконального знания своей специальности, чёткого выполнения своих обязанностей и профессиональных навыков военнослужащие должны выполнять нормативы по физической подготовке на оценку не ниже "хорошо", в соответствии с возрастной категорией, также учитываемых при присвоении классности.

Справочно: классная квалификация - это показатель, характеризующий профессионализм военнослужащего в соответствии с занимаемой им воинской должностью или специальностью.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , ВКС
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